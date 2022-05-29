Германия может ограничить для водителей скорость на дорогах

Германия, которая славится своими безлимитными автобанами, может нанести сокрушительный удар по любителям острых ощущений и быстрой езды. Немцев склоняют к тому, чтобы они ограничили скорость на своих автобанах. Таким образом, украинские водители, многие из которых и подались в Германию ради того, чтобы иметь возможность вихрем пролететь по гладкой автотрассе, могут быть лишены этой возможности.

Украинским водителям в Германии хотят ограничить скорость

Ограничение скорости на немецких автобанах хочет ввести руководство Евросоюза. Брюссельская верхушка считает, что 130 км/ч будет вполне достаточно для того, чтобы пощекотать себе нервы.

Такое ограничение хотят ввести для того, чтобы снизить расход топлива в автомобилях. Таким образом ЕС готовится к введению эмбарго на нефть из РоSSии. В планах Евросоюза – до конца года вообще отказаться от нефтяного импорта из РФ. И сейчас в ЕС пытаются найти способы, как сократить нефтяную зависимость европейских стран. В том числе придумали и такой способ: ограничить скорость на автобанах Германии.

Украинским водителям в Германии хотят ограничить скорость

Узнав о такой идее, члены немецких автоклубов всполошились и представили для Брюсселя свои аргументы. Согласно статистике, подавляющее большинство водителей (80%) и так ездит по автобанам, не превышая скорости 130 км/ч. И при этом лишь 2% сорвиголов решаются летать по ним со скоростью выше 160 км/ч. Таким образом, дотошные немцы подсчитали, что экономия горючего от такого ограничения составит лишь 2 млн тонн топлива в год. Еще менее впечатляет это в процентах – всего 0,26%.

В общем, овчинка выделки не стоит. В то же время, многие автотуристы едут в Германию со всего мира специально для того, чтобы прокатиться с ветерком по ее безлимитным автобанам. Поэтому, немецкие любители быстрой езды считают, что Евросоюзу нужно тщательно все взвесить и не торопиться со своими запретами.

Напомним, в Украине, во время войны, с лихачами, превышающими скорость на дорогах, стали бороться весьма эффективно: автомобили у них изымают и отдают в пользование ВСУ.


Марченко Любов, Тудей

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