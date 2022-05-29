Германия может ограничить для водителей скорость на дорогах
Германия, которая славится своими безлимитными автобанами, может нанести сокрушительный удар по любителям острых ощущений и быстрой езды. Немцев склоняют к тому, чтобы они ограничили скорость на своих автобанах. Таким образом, украинские водители, многие из которых и подались в Германию ради того, чтобы иметь возможность вихрем пролететь по гладкой автотрассе, могут быть лишены этой возможности.
Ограничение скорости на немецких автобанах хочет ввести руководство Евросоюза. Брюссельская верхушка считает, что 130 км/ч будет вполне достаточно для того, чтобы пощекотать себе нервы.
Такое ограничение хотят ввести для того, чтобы снизить расход топлива в автомобилях. Таким образом ЕС готовится к введению эмбарго на нефть из РоSSии. В планах Евросоюза – до конца года вообще отказаться от нефтяного импорта из РФ. И сейчас в ЕС пытаются найти способы, как сократить нефтяную зависимость европейских стран. В том числе придумали и такой способ: ограничить скорость на автобанах Германии.
Узнав о такой идее, члены немецких автоклубов всполошились и представили для Брюсселя свои аргументы. Согласно статистике, подавляющее большинство водителей (80%) и так ездит по автобанам, не превышая скорости 130 км/ч. И при этом лишь 2% сорвиголов решаются летать по ним со скоростью выше 160 км/ч. Таким образом, дотошные немцы подсчитали, что экономия горючего от такого ограничения составит лишь 2 млн тонн топлива в год. Еще менее впечатляет это в процентах – всего 0,26%.
В общем, овчинка выделки не стоит. В то же время, многие автотуристы едут в Германию со всего мира специально для того, чтобы прокатиться с ветерком по ее безлимитным автобанам. Поэтому, немецкие любители быстрой езды считают, что Евросоюзу нужно тщательно все взвесить и не торопиться со своими запретами.
Напомним, в Украине, во время войны, с лихачами, превышающими скорость на дорогах, стали бороться весьма эффективно: автомобили у них изымают и отдают в пользование ВСУ.