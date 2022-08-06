2022-08-06
На українських дорогах помітили новий дорожній знак: що він означає
В Одесі з'явився новий дорожній знак на одному з перехресть, який дозволяє рухатися прямо з крайньої правої смуги тільки велосипедистам.
Про це повідомляє "Одеське життя" з посиланням на комунальників "Спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підрозділу".
За даними комунальників, з цього моменту водії при здійсненні маневру зобов'язані поступатися дорогою велосипедистам, які рухаються прямо. Такі дорожні знаки хочуть у майбутньому встановити по всій Одесі, де облаштують велодоріжки.
Крім того, Люстдорфською дорогою продовжили велодоріжку на ділянці від вулиці Китобійної до вулиці Дмитра Донського.
Фото: odessa-life.od.ua
Фото: odessa-life.od.ua
Фото: odessa-life.od.ua
Фото: odessa-life.od.ua
Катерина Глянько, Апостроф