На українських дорогах помітили новий дорожній знак: що він означає

В Одесі з'явився новий дорожній знак на одному з перехресть, який дозволяє рухатися прямо з крайньої правої смуги тільки велосипедистам.

Про це повідомляє "Одеське життя" з посиланням на комунальників "Спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підрозділу".

За даними комунальників, з цього моменту водії при здійсненні маневру зобов'язані поступатися дорогою велосипедистам, які рухаються прямо. Такі дорожні знаки хочуть у майбутньому встановити по всій Одесі, де облаштують велодоріжки.

Крім того, Люстдорфською дорогою продовжили велодоріжку на ділянці від вулиці Китобійної до вулиці Дмитра Донського.

Фото: odessa-life.od.ua

Фото: odessa-life.od.ua

Фото: odessa-life.od.ua

Фото: odessa-life.od.ua