Доведеться звикати: на українських дорогах з'явиться новий вид обмежувачів руху

З вересня у Києві захищатимуть спеціальними смугами велосипедні доріжки, розташовані по місцях паркувань для авто.

Про це повідомила громадська організація "Київ – велосипедне місто", інформує Апостроф .

Так, Міністерство розвитку громад та територій України затвердило зміну №1 до ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", яка набирає чинності з 1 вересня поточного року.

У новій редакції нормативу офіційно запроваджено конструктивне відділення велосипедних смуг за смугою автопаркування. Таку практику встановлення гумових або пластикових бортів для захисту велосипедних смуг від паркування авто в Україні реалізовано в столиці минулого року, за проектами Сектор розвитку веломережі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на вулиці Рейтарській, Золотоворітській та Басейній.





Зазначимо, це рішення викликало активне обговорення у соціальних мережах. Зокрема, користувачі сперечаються щодо своєчасності витрачання бюджетних грошей на подібні нововведення під час війни, а також - обговорюють складнощі, які можуть виникнути під час прибирання територій.