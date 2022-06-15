Полиция отреагировала на слухи, что штрафы по камерам автофиксации не выносятся

Полиция назвала фейком слухи о том, что постановления по нарушениям ПДД, зарегистрированные камерами автофиксации, не выносятся. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева .

Система автофиксации нарушений ПДД вновь заработала в Украине уже больше трех недель назад. Постановления выносятся. За три недели работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения вынесено более 204 000 постановлений (за нарушение скоростного режима).

Сейчас 128 камер в безопасных районах круглосуточно фиксируют автомобили, которые превышают разрешенную скорость.

Ранее в полиции сообщили, что постановления о штрафе, зафиксированные камерами в автоматическом режиме, могут приходить с задержкой до 2-х месяцев. Это связано с тем, что в условиях военного положения правоохранители не успевают обрабатывать информацию. Видимо, с этим и связаны слухи, что постановления по камерам автофиксации нарушений правил дорожного движения не выносятся.

Между тем, полиция планирует увеличить количество камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Если, конечно, позволит безопасность. Планируются и другие нововведения.

Ранее сообщили, что полицейские начали выявлять АЗС, которые неоправданно увеличивают цены.