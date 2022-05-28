В Украине заработали камеры автофиксации нарушений ПДД, но проверить штрафы - невозможно

В апреле в безопасных районах Украины, там, где нет боевых действий, вновь заработали камеры автофиксации нарушений ПДД. Однако, водители не могут проверить и оплатить штрафы с камер.

В частности, по техническим причинам не работает Электронный кабинет водителя, в приложении "Дия" почему-то пропал сервис оплаты штрафов, а Telegram-бот, который ранее автоматически сообщал водителям о штрафах, не отвечает.

Кроме того, перестали работать приложения "Кабинет водителя" и "Штрафы ПДД", а приложение "Штрафы UA" перестало предоставлять информацию о штрафах.

Таким образом, украинские водители не могут получить информацию о непогашенных штрафах. При этом рассылка постановлений об оплате штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных камерами, рассылается с задержкой. Таких постановлений водителям в условиях военного положения приходится ждать до 2-х месяцев.

Сколько времени еще продлится данная ситуация и как отслеживать штрафы за нарушение правил дорожного движения – не известно.

Между тем, ранее стало известно, что в Украине планируют вернуть государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.