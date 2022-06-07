Автофиксации нарушений ПДД уже 2 год: итоги

Два года назад в Украине заработала система автофиксации нарушений ПДД. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что удалось добиться благодаря внедрению этой системы.

На данный момент к системе автофиксации подключено 270 стационарных камер и 4 камеры на специальных автомобилях "Фантом". Правда, из-за военного положения работают только 128 стационарных камер (в безопасных районах) – в 20 городах и 10 областях.

За два года по системе автофиксации нарушений ПДД вынесено более 4,2 млн постановлений о привлечении к административной ответственности за превышение скорости (штрафы). Украинцы оплатили штрафов на общую сумму более 800 млн гривен. В регионах с такими камерами снизилось количество ДТП.

Камеры автофиксации нарушений ПДД регистрируют автомобили, превышающую разрешенную скорость и нарушающие правила движения и остановки на полосе движения маршрутных транспортных средств.

Белошицкий анонсировал, что при благоприятных обстоятельствах будут устанавливать новые камеры системы автофиксации нарушений ПДД, появятся новые специальные автомобили "Фантом", расширится количество видов регистрируемых нарушений ПДД (например, будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора).

Напомним, ранее стало известно, что в Украине увеличились продажи новых автомобилей.