В 20 городах Украины возобновит работу автоматическая фиксация нарушений на дорогах

Сейчас заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях, информирует ZN.ua.

С 16 мая на автомобильных дорогах ряда городов заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Автофиксация будет работать в таких городах:

  • Киев,
  • Белая Церковь,
  • Винница,
  • Кривой Рог,
  • Сумы,
  • Житомир,
  • Хуст,
  • Мукачево,
  • Ивано-Франковск,
  • Полтава,
  • Тернополь,
  • Хмельницкий,
  • Кропивницкий,
  • Одесса,
  • Кременчуг,
  • Черкассы,
  • Черновцы,
  • Чернигов,
  • Луцк,
  • Львов.

Также автофиксация будет работать в городах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областях.

Белошицкий напомнил, что с начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в большинстве своем в стратегических целях. Но во время войны не следует забывать о безопасности дорожного движения. Превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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