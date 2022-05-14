В 20 городах Украины возобновит работу автоматическая фиксация нарушений на дорогах

Автофиксация будет работать в таких городах:

Киев,

Белая Церковь,

Винница,

Кривой Рог,

Сумы,

Житомир,

Хуст,

Мукачево,

Ивано-Франковск,

Полтава,

Тернополь,

Хмельницкий,

Кропивницкий,

Одесса,

Кременчуг,

Черкассы,

Черновцы,

Чернигов,

Луцк,

Львов.

Также автофиксация будет работать в городах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областях.

Белошицкий напомнил, что с начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в большинстве своем в стратегических целях. Но во время войны не следует забывать о безопасности дорожного движения. Превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.