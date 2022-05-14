В 20 городах Украины возобновит работу автоматическая фиксация нарушений на дорогах

С 16 мая на автомобильных дорогах ряда городов заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
Автофиксация будет работать в таких городах:
Киев,
Белая Церковь,
Винница,
Кривой Рог,
Сумы,
Житомир,
Хуст,
Мукачево,
Ивано-Франковск,
Полтава,
Тернополь,
Хмельницкий,
Кропивницкий,
Одесса,
Кременчуг,
Черкассы,
Черновцы,
Чернигов,
Луцк,
Львов.
Также автофиксация будет работать в городах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областях.
Белошицкий напомнил, что с начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в большинстве своем в стратегических целях. Но во время войны не следует забывать о безопасности дорожного движения. Превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.