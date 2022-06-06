Автомобили Ford станут дефицитом в Украине

Компания Ford после 29 августа значительно сократит производство автомобилей на своем заводе в Саарлуи (Германия), сообщает немецкий журнал Automobilwoche. Там выпускают популярный в Украине Ford Focus.

Ford Focus много лет подряд пользовался большим спросом в Европе. Однако, похоже, интерес к нему начал снижаться. В мае на Старом Континенте продажи этой модели по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года снизились на 28,3%.

О снижении интереса к Focus свидетельствует и тот факт, что Ford не планирует инвестировать в свой завод в Саарлуи. При этом его завод в Кельне получит 2 млрд долларов на выпуск электромобилей. Также получит большие инвестиции фордовский завод в Румынии, так как там планируют наладить выпуск электромобилей.

На заводе в Саарлуи выпускают Ford Focus и его "заряженную" версию Focus ST. Из-за нехватки микрочипов и других компонентов срок поставки этих автомобилей сильно увеличился. Так, по слухам, версию ST нужно ждать до 12 месяцев. В основном не хватает информационно-развлекательной системы SYNC 4, так как ее делают в Украине.

Напомним, главными конкурентами Ford Focus являются VW Golf, Dacia Sandero и Peugeot 208. Интересно, что в январе - апреле 2022 года в этом сегменте лидером по продажам был Peugeot 208.

Ранее стало известно, что в Украине может появиться внедорожник Ford Bronco.