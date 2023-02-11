У Європі перестануть продавати Kia Rio

Компанія Kia планує наприкінці 2023 року припинити продавати у Європі автомобіль Kia Rio. Про це повідомило британське видання Autocar.

Kia Rio з'явився в Європі у 2000-му році. Цей маленький автомобіль спочатку мав хороший попит серед європейців. Але поступово смаки жителів Європи стали змінюватись. Вони тепер бажають кросовери. Загалом, боси компанії Kia вважають, що настав час зняти Rio з європейського ринку. Натомість жителям Старого континенту запропонують Kia Stonic.

У 2022 році в Європі продали близько 32 500 автомобілів Rio. Це на 9% менше, ніж у 2021 році.

Але це не означає, що Kia повністю піде із сегментів А та В на європейському ринку. У Європі, як і раніше, продаватимуть Kia Picanto, який відноситься до сегменту А автомобільного ринку.

В інших країнах Kia Rio, як і раніше, буде продаватися. У США , наприклад, зараз це один із найдешевших автомобілів. Так, на американському ринку седан Rio коштує від 16 750 доларів, а хетчбек Rio - від 17 690 доларів.

В Україні седан Kia Rio та вседорожній хетчбек Kia Rio X у свій час випускали на Запорізькому автомобілебудівному заводі. Для цього використовували російські машинокомплекти. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну випуск цих автомобілів у Запоріжжі припинили. У Запоріжжі наразі не випускають автомобілі.

У Європі сегмент автомобільного ринку, до якого належить Kia Rio, найближчими роками не чекає нічого хорошого. На європейському ринку вже перестали продавати Ford Fiesta, а майбутнє Volkswagen Polo туманне. Чому? Справа в тому, що екологічний стандарт Євро-7, який незабаром запровадять у Європі, зробить розробку та виробництво маленьких автомобілів надто дорогою. Їх економічно не вигідно буде розробляти і випускати.

Глава Volkswagen Томас Шефер вважає, наприклад, що після запровадження в Європі стандарту Євро-7 малолітражні хетчбеки можуть подорожчати на 3000-5000 євро. Саме тому Ford припинив продавати в Європі Fiesta, але залишив кросовер Puma (ці дві моделі зроблені на одній платформі).