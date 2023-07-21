Раду закликали не забороняти боржникам продавати автомобілі

Цифровізація виконавчого провадження, що передбачає законопроект №9363, обмежує права власності, адже за наявності запису в реєстрі боржників не можна буде зареєструвати автомобіль. Такий висновок зробили у комітеті НААУ з питань примусового виконання рішень після аналізу проекту закону №9363.

НААУ зазначили, що якщо народні депутати Верховної Ради ухвалять законопроект №9363, то українці втратять право розпоряджатися майном, що належить їм, навіть за відсутності зареєстрованих обтяжень, арештів, заборон на це майно.

Крім того, ухвалення цього закону призведе до збільшення корупції. Зокрема, поновлення виконавчого провадження без пред'явлення виконавчого документа, а також не встановлення строку, протягом якого може бути відновлено виконавче провадження щодо повернення виконавчого документа стягувачу.

Тому НААУ закликала народних депутатів не ухвалювати проект закону №9363 у існуючому вигляді, а відправити його на доопрацювання. На думку адвокатів, до цього документа потрібно внести суттєві поправки.

Нагадаємо, законопроект №9363 зареєстрували в українському парламенті 7 червня 2023 року. Його ініціатор – прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд хоче запровадити обов'язкову перевірку під час перереєстрації чи зняття з обліку ТЗ наявності відомостей про його власника у Єдиному реєстрі боржників. Якщо в реєстрі є дані про нього, то він не зможе здійснити бажані дії. Інформацію про це отримає державний або приватний виконавець.

В Україні зараз налічується велика кількість боржників. Люди стають боржниками через різні обставини. Загальновідомо, що під час війни із російськими окупантами доходи багатьох українців знизилися.

Наразі законопроект № 9363 вивчають у профільному парламентському Комітеті з питань правової політики. Він має дати свій висновок щодо цього проекту закону. Після цього документ винесуть до сесійної зали парламенту. Чи дослухаються народні депутати до заклику адвокатів – покаже час.

Нагадаємо, восени 2023 року в українців з'явиться можливість реєструвати договори купівлі-продажу автомобілів через мобільний додаток "Дія". Перевірка автомобіля за базами МВС буде автоматичною. Сплатити операцію можна також через додаток "Дія". Крім того, у додатку "Дія" до кінця поточного року з'явиться можливість розмитнювати автомобілі на іноземній реєстрації. Цей процес триватиме приблизно 10 хвилин.

Раніше ми повідомили, що сервісні центри МВС можуть підняти ціни на свої адміністративні послуги.