У 2023 році з'явиться новий Ford Edge

Компанія Ford у першій половині 2023 року почне продавати Ford Edge нового, третього, покоління. І випускатимуть його, зважаючи на все, тільки в Китаї.

Досі Edge випускали в Канаді та Китаї. Але в 2023 році його виробництво в Канаді припиниться, оскільки там Ford робити електромобілі. Натомість Edge, як і раніше, випускатимуть у Піднебесній. Звідти його відправлятимуть до інших країн світу.

За попередньою інформацією, довжина нового Ford Edge, створеного на платформі Ford C2, складе 5000 мм, ширина – 1961 мм, висота – 1773 мм, а колісна база – 2950 мм. Тобто, габарити трохи збільшаться в порівнянні з моделлю другого покоління. Це означає, що новий Edge матиме більш просторий салон.

До речі, щодо салону. У ньому будуть використані елементи інтер'єру Ford Evos та Ford Mondeo, оскільки вони також побудовані на платформі Ford C2.

У лінійку двигунів увійдуть чотирициліндровий бензиновий двигун 2.0T EcoBoost потужністю 252 к.с. і 366 Нм крутного моменту, і гібридна силова установка потужністю 275 к.с. У гібридної версії буде повний привід (можливо, як опція).

Ford почне продавати Ford Edge третього покоління у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Раніше повідомили, що Ford у 2023 році зніме з конвеєра автомобіль Ford Fiesta.