У 2025 році в Європі перестануть продавати Renault Arkana

Компанія Renault у 2025 році припинить продавати у Європі купе-кросовер Renault Arkana. Про це повідомило іспанське видання Motor.

Перше покоління Renault Arkana з'явилося у 2019 році. Спочатку замислювалося, що це буде автомобіль для країн, що розвиваються. Цей проект був тісно пов'язаний з Dacia. Але вийшов такий гарний автомобіль, що Renault вирішив продавати його у Європі. У результаті у 2020 році з'явилася європейська версія Arkana. Вона помітно відрізнялася від версії, яка, наприклад, продавалася у Південній Америці.

Arkana для країн, що розвиваються, побудована на старій платформі B0. Європейська версія та версія для Південної Кореї (там Arkana продають під брендом Samsung) створено на більш сучасній платформі CMF-B. Європейська версія отримала більш спортивний дизайн, досконаліші технології (в тому числі активні системи безпеки та допомоги водію) та сучасне обладнання. У салоні використовуються якісніші матеріали.

В результаті Renault Arkana у Європі продається добре. Так, у 2022 році на європейському ринку продали понад 72 000 таких автомобілів.

Тим не менш, боси компанії Renault вважають, що в Європі Arkana потрібно зняти з продажу. Чому? Справа в тому, що у Європі з 2026 року почне діяти новий екологічний стандарт Євро-7. Усі нові автомобілі повинні будуть йому відповідати. Renault зараз розробляє нові та оновлені моделі з урахуванням стандарту Євро-7. Цей французький автогігант також інвестує величезні кошти у розробку та випуск електромобілів. На всі проекти грошей не вистачає. Тому компанії Renault доводиться переглядати свій модельний ряд.

Renault Arkana на Старому континенті перестануть продавати у 2025 році. Можливо, покупцям замість нього компанія Renault запропонує якийсь новий автомобіль.

Слід зазначити, що Запорізький автомобілебудівний завод до початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ випускав із машинокомплектів Renault Arkana. Але це була європейська версія. Це була версія для країн, що розвиваються. Зараз у Запоріжжі, який є практично прифронтовим містом, легкові автомобілі не випускають.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що восени 2024 року у продажу з'явиться кросовер Renault Duster нового покоління. Це буде третє покоління популярного французького бюджетного компактного кросовера.