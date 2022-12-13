ЗСУ адаптували Ford F-150 Raptor для запуску ракет

Українці під час війни з російськими окупантами використовують автомобілі, передані для ЗСУ як благодійну допомогу. Було вже багато різних доробок таких автомобілів. Найкраща з них, на наш погляд, це пікап Ford F-150 Raptor, на який встановили ракетну систему.

ЗСУ адаптували Ford F-150 Raptor для запуску ракет

Цей пікап ЗСУ показали у Reddit. У повідомленні йдеться про те, що ракетна установка використовує некеровані ракети С-8. Такі ракети зазвичай призначені для гелікоптерів. Але українські захисники використовують ці ракети з американського пікапа.

На відео показаний момент пуску ракет з пікапа F-150 Raptor. Слід зазначити, що під час запуску ракет підвіска автомобіля майже не хитається. Виявляється, цей пікап відмінно підходить не тільки для подорожей серйозним бездоріжжям, але і для ударів по російських окупантах. Відео можна знайти в Інтернеті.

Передбачається, що цей армійський Ford F-150 Raptor оснащується двигуном V-8, а не твін-турбо двигуном EcoBoost V-6 компанії Ford.

ЗСУ адаптували Ford F-150 Raptor для запуску ракет

Як цей F-150 Raptor опинився в Україні? Можливо, його привезли до нашої країни ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ. Але не виключено, що його передали ЗСУ американські благодійні організації, такі як, наприклад, Cars4Ukraine та TrucksForUkraine.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Південна Корея передала 100 пікапів Ssang Yong Musso для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





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