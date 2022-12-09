Ford Bronco у 2029 році стане електромобілем

Компанія Ford випустить у 2029 році Ford Bronco нового покоління і одна з його версій отримає електричну силову установку. Такий прогноз зробили аналітики AutoForecasting Solutions.

Ford Bronco – це знаковий рамний позашляховик для Ford. У 2021 році у продажу з'явилося його шосте покоління. Ця новинка одразу стала одним із лідерів у своєму сегменті. У багатьох країнах на новий Ford Bronco утворилися багатомісячні черги. Цей позашляховик знову вийшов дуже вдалим.

Але кожен автомобіль має свій термін служби. Через деякий час компанії Ford потрібно буде розробити нове покоління Bronco. За даними AutoForecasting Solutions, Bronco нового покоління з'явиться у продажу у 2029 році. Він збереже бензинові та дизельні двигуни, але отримає також повністю електричну версію (з електричною силовою установкою). Однак офіційно ця інформація ще не підтверджена.

Стверджується, що Bronco сьомого покоління буде побудовано на платформі T6, як і модель шостого покоління. Він отримає позначення U765. Модель поточного покоління позначається як U725.

Яка силова установка буде у електричного Ford Bronco – ще не відомо. Очевидно, це буде одна з нових силових установок для електромобілів, яку створить Ford.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ford у 2023 році повністю зніме з конвеєра Ford Fiesta.