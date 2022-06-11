Беспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроекта

Правительство разработало и подержало законопроект, которым возвращают пошлины при ввозе автомобилей из-за границы. При этом растаможку авто можно будет осуществить через "Дию" за несколько минут. Наряду с этим по-прежнему остается беспошлинный ввоз автомобилей некоторых видов.

Кабинет министров поддержал законопроект, которым возвращают пошлину при ввозе автомобилей в Украину. Вместе с тем, из растаможки полностью исключат элемент бюрократии и коррупции. Ее будут осуществлять через "Дию". При этом для части техники, прибывающей из-за границы, оставят беспошлинный ввоз автомобилей.

Растаможка атомобиля в "Дие" займет не более 5 минут

"Все очень просто и комфортно. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей производится автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможки - не более 5 минут", - разъяснил Денис Шмигаль, представляя новый законопроект.

При этом благодаря полной диджитализации этого процесса можно будет полностью исключить коррупционную составляющую, говорит премьер. Человеческое вмешательство в процесс растаможки будет полностью исключено. Формула растаможки будет зависеть только от объема, мощности и типа двигателя автомобиля, а также его возраста и эксклюзивности модели.

Беспошлинный ввоз автомобилей сохраняется для электромобилей, а также уменьшенная пошлина будет действовать для автомобилей, в которых предусмотрены гибридные двигатели. Такая норма закона – дань зеленым технологиям, которые Украина намерена внедрять, несмотря на войну.

Напомним, между тем в Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта, которые предусматривают разный механизм растаможки автомобилей.