З 1 липня стало дешевше ввозити в Україну електромобілі

З 1 липня 2022 року стало дешевше ввозити в Україну електромобілі. Набрав чинності закон №7418, який скасував обов'язковий збір до Пенсійного фонду за першої реєстрації автомобілів з електричною силовою установкою.

Тепер українці при ввезенні та розмитненні електромобілів платитимуть лише один платіж – акциз. Він залежить від ємності батареї, якою оснащується електрокар. Зокрема, акциз становить 1 євро за кіловат батареї.

Скасування збору до Пенсійного фонду за першої реєстрації в Україні електромобіля насправді дозволить тепер помітно заощаджувати при їх купівлі. Розмір цього збору для інших машин становить від 3% до 5% їх вартості.

Слід зазначити, що під час війни із російськими окупантами в Україні збільшився попит на електромобілі. Це пов'язано, головним чином, з дефіцитом бензину та дизельного палива. Кабмін навіть доручив Енергоатому створити національну мережу заправних станцій для електрокарів, яка забезпечить їх доступною електроенергією. Щоправда, поки що не відомо, коли саме з'явиться ця мережа заправок.

Раніше стало відомо, що в Україні розробляють "народний" електромобіль. Над його створенням працюють у Запоріжжі.