Nissan знову почав ввозити автомобілі в Україну з ЄС

Компанія Nissan відновила постачання автомобілів до України з Європи. Про це у Facebook повідомила прес-служба українського офісу Nissan.

У повідомленні йдеться про те, що наразі час очікування покупцями своїх автомобілів значно скоротився.

В Україні зараз продаються чотири моделі Nissan - кросовери Juke, Qashqai, X-Trail, а також електромобіль Liaf. Є ще кросовер Ariya, але ціни на нього на офіційному сайті Nissan ми не побачили.

Nissan Juke 2022 модельного року у базовій комплектації коштує 585 620 гривень. Під капотом у нього знаходиться 1,0 л двигун потужністю 114 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Nissan Qashqai у базовій комплектації коштує 792 070 гривень. Він оснащується 1,3 л двигуном потужністю 130 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Nissan X-Trail у базовій комплектації з повним приводом коштує 870 670 гривень. Він оснащується 2,0 л двигуном потужністю 144 к.с. Коробка передач – CVT.

У свою чергу, електромобіль Nissan Liaf в Україні зараз коштує 1077020 гривень. Запас ходу у місті становить 389 км, а у комбінованому режимі – 270 км.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Nissan Liaf у третьому поколінні стане компактним електричним кросовером.