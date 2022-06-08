В Украине продажи электромобилей увеличились на 67%: пять самых популярных моделей

В мае 2022 года в Украине зарегистрировали 984 легковых электромобиля, что на 67% больше, чем за аналогичный месяц 2021 года. Такую статистику обнародовал Укравтопром.

Нужно отметить, что украинцы по-прежнему чаще всего покупают б/у электромобили. В мае 697 б/у электрокаров получили украинскую "прописку". Остальные 287 машин с электрической силовой установкой были новыми.

Среди всех электромобилей украинцы по-прежнему чаще всего покупают Nissan Leaf. С января по май 2022 года в нашей стране зарегистрировали 567 автомобилей Leaf.

На втором месте по популярности Tesla Model 3 (263), а на третьем - Volkswagen e-Golf (156).

Также в пятерку электромобилей, которые в мае чаще всего покупали и регистрировали украинцы, попали два электрических кроссовера - Volkswagen ID.4 (138) и Dongfeng M-NV (132).

Эксперты объясняют увеличение спроса на электромобили среди украинцев дефицитом топлива, а также большими ценами на него. Между тем, в Украине в мае 2022 года продали 2500 новых автомобилей. Это в 2 раза больше, чем в апреле текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине разрабатывают "народный" автомобиль с электрической силовой установкой. У него будут съемные аккумуляторные батареи.