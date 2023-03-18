В Україні дешевшають б/в автомобілі: ціна популярних моделей

В Україні в лютому 2023 року середня вартість вживаних автомобілів, що продавалися в Інтернеті, становила 5000 доларів, що на 150 доларів менше, ніж у січні 2023 року і на 900 доларів менше, ніж за аналогічний місяць 2022 року. Таку статистику оприлюднив Інститут досліджень авторинку.

Так, середня вартість уживаного Volkswagen Passat у лютому 2023 року знизилася на 150 доларів – до 6600 доларів. BMW 5 Series подешевшав у середньому на 500 доларів – до 6000 доларів, а BMW 3 Series – на 125 доларів (до 5500 доларів).

Уживана Skoda Octavia минулого місяця в середньому подешевшала в Україні на 100 доларів – до 6600 доларів. Автомобілі Volkswagen Golf і Renault Megane подешевшали в середньому на 50 доларів - до 4800 доларів і 6500 доларів відповідно.

У лютому 2023 року найдорожче автомобілі, які продавалися в Інтернеті, коштували в Києві та Київській області – в середньому 6950 доларів. У Львівській області теж дорогі вживані машини. Минулого місяця там їхня середня ціна становила 6350 доларів. Практично такі ж ціни і у Волинській області – 6300 доларів.

Найбільш дешево автомобілі стоять у прифронтових регіонах. Так, наприклад, у Донецькій та Херсонській областях середня вартість вживаних машин у лютому 2023 року становила 3000 доларів, а в Миколаївській області – 3499 доларів.

Ціни на б/в автомобілі в Україні почали поступово знижуватися ще з вересня 2022 року. Експерти це пояснюють низькою купівельною спроможністю українців, через що деякі продавці автомобілів знижують ціни.

Раніше експерти Інституту досліджень авторинку наголосили на те, що для суттєвого коливання цін на автомобілі в Україні у 2023 році немає причин. Більшість вживаних автомобілів купуватимуть за ціною від 2 до 5 тисяч доларів. Але ціни залежатимуть від багатьох чинників, починаючи від курсу долара та закінчуючи ситуацією в енергетичній сфері.

Що ж до нових автомобілів, то у 2023 році, згідно з прогнозом Інституту досліджень авторинку, в нашій країні їх щомісяця продаватимуть від 3 до 5 тисяч.

У 2023 році, як очікується, в Україну щомісяця ввозитимуть 5-10 тисяч вживаних автомобілів. Найбільше – із США , Німеччини та Польщі.

Раніше стало відомо, що в Україні поліцейські в 2023 році почали частіше штрафувати водіїв за тріщину на лобовому склі.