Українці стали частіше купувати нові електрокари. Топ-5 моделей

У березні український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — порівняно з лютим кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась на 13%. Про це повідомляє профільна асоціація «Укравтопром».

Українці стали частіше купувати нові електрокари. Топ-5 моделей
Фото: autogeek.com.ua

Попит зростає

Зазначається, що із загальної кількості 1908 електромобілів, зареєстрованих у березні, 525 од. — нових, і 1383 од. — вживаних.

«Попит на нові електромобілі збільшився на 27%, а на імпортований секонд-хенд на 8%. Отже, частка нових машин в березневих реєстраціях BEV склала 28% проти 24% у лютому», — йдеться у повідомленні.

Лідером ринку у березні серед нових електрокарів був Volkswagen ID.4 — 149 шт. На другому місці — DongGengHonda M-NV — 100 од.

Замикає топ-3 Volkswagen ID.6 — 28 од. Також у топ-5 Honda e — 24 од., та DongFeng M5 EV — 22 од.

Серед вперше зареєстрованих вживаних електромобілів лідирує Nissan Leaf — 276 од, далі йде Volkswaen ID.4 — 146 од., замикає топ-3 Tesla Model 3 — 137 од.





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