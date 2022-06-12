Дизель и бензин опять подорожают? Какие цены на топливо и что будет дальше

Газ, бензин и дизель в Украине все еще остаются дорогими. Цена на некоторые виды топлива не только не стабилизируется, но и продолжает расти. Отметим, что после завершения основной части посевной кампании незначительно снизилась цена на дизельное топливо, но о настоящей дешевизне говорить пока рано, пишет «Телеграф» .

Согласно данным «Авто.риа», дизельное топливо подешевело на пару копеек. При этом цена на газ и бензин А-95+ подросла. В сводной таблице портал также приводит данные по основным заправкам.

Отметим, что цена указана средняя по Украине — в зависимости от региона может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

Также стоит добавить, что стоимость бензина и дизеля не сильно отличалась от средней с момента резкого скачка в конце мая 2022 года.

Что будет с топливом дальше

Согласно прогнозу экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, с А-92 бензином придется попрощаться — в Европе его не производят. Да и машин, которые используют его становится все меньше. Возобновлять производство в Украине не рентабельно, считает политик. Что же касается газа, то потребность по нему будет перекрыта импортом, а после кризиса и восстановления топливных предприятий в Украине можно будет наладить производство дизеля и А-95.

Собственник одной из заправочных сетей Дмитрий Леушкин менее оптимистичен и считает, что Украину ждет новый виток кризиса через несколько недель. Причина в превышении спросом возможностей. Дизель нужен в больших объемах — для фур, сельхозтехники и других потребностей, а его не хватает. Есть проблема и с доставкой в регионы — не хватает мощностей.