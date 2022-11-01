Концепт Jeep CJ Surge: у листопаді джиперів здивує новинка

Mopar, високопродуктивний дивізіон концерну Stellantis, у листопаді 2022 року на тюнінг-шоу SEMA у Лас-Вегасі покаже публіці свій новий концепт Jeep CJ Surge. Він оснащується електромотором та отримав покращені позашляхові характеристики.

Під капотом e Jeep CJ Surge знаходиться електромотор, а не бензиновий двигун V8. Так, цей винтажний позашляховик – електромобіль. Його електрична силова установка складається з електромотора потужністю 268 к.с. та літій-іонної батареї на 52 кВтг. Зарядний порт знаходиться за дверима водія. На жаль, Mopar не повідомив, який запас ходу у такого позашляховика.

CJ Surge створено з акцентом на позашляхові якості. Він оснащується 35-дюймовими позашляховими шинами BF Goodrich та 2-дюймовим ліфт-комплектом підвіски. Завдяки передньому та задньому мостам Jeep Performance Parts Dana 44 Crate цей позашляховик може долати скелі. До речі, Mopar завжди відрізнявся вмінням підготувати позашляховики для серйозного бездоріжжя, в тому числі завдяки своїм фірмовим мостам.

Концепт CJ Surge також отримав бампери Wrangler JK Rubicon, лебідку Warn та нові світлодіодні фари. У салоні встановлені нові кастомні сидіння.

Концепт Jeep CJ Surge офіційно представлять вже найближчими днями у США . У серійне виробництво він навряд чи піде, але Mopar може надалі використовувати у своїх моделях його елементи.

Раніше стало відомо, що Jeep попросить своїх фанів придумати назву для нового електричного кросовера Wagoneer S.