Чим здивує Toyota у 2023 році: подробиці

У 2023 році компанія Toyota випустить на ринок відразу кілька нових та оновлених моделей. Деякі з них продаватимуться лише в Європі. Сьогодні ми розповімо про те, які новинки наступного року привезе на європейський ринок цей японський автогігант.

Toyota Prius

Компанія Toyota почала випускати Toyota Prius у 1997 році. Це був перший масовий гібридний автомобіль. Наразі покупцям пропонують його четверте покоління. У 2023 році почнуться продажі Prius п'ятого покоління. Він продаватиметься в Європі тільки з плагін-гібридною силовою установкою (PHEV), чия загальна потужність складе 223 к.с. Розгін до 100 км/год займе 6,7 секунди. На електротязі можна буде проїжджати 75 км.

Toyota Corolla Cross

Компактний кросовер Toyota Corolla Cross вже продається в деяких країнах Європи, але в 2023 році його географія продажів розшириться ще більше. Ця модель цілком заслужено має гарний попит. Corolla Cross оснащується гібридним двигуном потужністю 197 к.с. Привід – передній чи повний.

Наприкінці 2023 року Toyota планує випустити на ринок оновлену Toyota Corolla Cross, але вона спочатку буде доступна тільки в Японії.

Toyota C-HR

У 2023 році розпочнеться продаж Toyota C-HR нового покоління. Це буде друге покоління популярного японського компактного кросовера. Новий C-HR отримає серйозні зміни у дизайні кузова, в салоні та в механічній частині. Покупцям запропонують також версію із гібридною технологією PHEV. Toyota C-HR візьме деякі елементи дизайну від концепту Prologue, який дебютував восени 2022 року.

Нагадаємо, раніше Toyota представила новий кросовер Hyryder.