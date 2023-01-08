BMW показав концепт електромобіля нового покоління

Компанія BMW на міжнародній виставці Consumer Electronics Show, яка проходить зараз у США , показала публіці свій новий концепт "Dee" (Digital Emotional Experience). Приблизно такими будуть баварські електромобілі нового покоління, створені на платформі Neue Klasse.

Як відомо, у 2025 році у продажу з'являться електромобілі BMW нового покоління, які створюватимуть на новій платформі Neue Klasse. Вони помітно відрізнятимуться від сучасних машин BMW з електричною силовою установкою.

Концепт i Vision Dee - це електричний седан з мінімалістичним дизайном і величезним проекційним дисплеєм в салоні. Його передня частина нагадує нам концепт i Vision Circular, представлений у вересні 2021 року на автосалоні у Мюнхені. Салон виглядає не менш футуристично, ніж дизайн кузова. Зверніть увагу на кермо, яке теж виконане в нетрадиційному стилі.

У цьому концепті зібрано велику кількість цікавих технологій. Наприклад, на бічні стекла може проектуватися зображення аватара водія.

Загалом у баварського автогіганта вийшов гарний концепт. Чи сильно від нього відрізнятиметься серійна версія – покаже час.

Першими на платформі Neue Klasse компанія BMW побудує 3 Series Sedan та iX3. Вони отримають нові акумуляторні батареї, завдяки чому їх запас ходу буде на 30% більшим, ніж у сучасних електромобілів BMW. Крім того, процес заряджання батареї стане на 30% швидшим.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що BMW почав тестувати новий електричний кросовер.