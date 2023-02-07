"Пегас" для дуже багатих: дизайнер показав концепт "невидимої" суперяхти із дзеркального скла

Міланський дизайнер Джозеф Форакіс вирішив створити концепт футуристичної яхти Pegasus, особливість якої полягала б у тому, що вона була б дзеркальною та непомітною серед морської стихії, інформує Апостроф .

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Як зауважує видання, сам Форакіс є відомим дизайнером із дуже багатим досвідом. Зокрема, керував творцями легендарної моделі Motorola V70, розробляв дизайни продуктів таких компаній як Swatch і Logitech.

Відповідно до ідеї Джозефа, борт та весь корпус 88-метрової яхти Pegasus будуть дзеркальні(з міцного полімерного скла) із вбудованими сонячними панелями для електрогенерації.

Вона матиме водневий двигун та літій-іонні батареї.

Каркас яхти буде сітчастий каркас. Його планують надрукувати на промисловому 3D-принтері. Це дозволить створити міцну і водночас легку конструкцію.



За задумом, інтер'єр судна складатиметься із чотирьох рівнів, які сполучатимуть скульптурні гвинтові сходи з великими за розміром вітальнями. Примітно, що всередині буде сад, який пронизуватиме всю конструкцію та символізуватиме "єдність людини з природою.

Верхній поверх призначений для спальні власника яхти. Ще буде більярдний клуб, обладнаний басейн у вигляді акваріума та величезні вікна, що трансформуватимуться у відкриті балкони по обидва боки борту.

У закритому стані дах басейну виконуватиме функцію вертолітного майданчика.

Вартість яхти поки невідома. Вона буде розрахована на дуже заможних людей. Очікується, що Pegasus можуть побудувати до 2030 року.