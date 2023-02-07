"Пегас" для дуже багатих: дизайнер показав концепт "невидимої" суперяхти із дзеркального скла

Міланський дизайнер Джозеф Форакіс вирішив створити концепт футуристичної яхти Pegasus, особливість якої полягала б у тому, що вона була б дзеркальною та непомітною серед морської стихії, інформує Апостроф.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Як зауважує видання, сам Форакіс є відомим дизайнером із дуже багатим досвідом. Зокрема, керував творцями легендарної моделі Motorola V70, розробляв дизайни продуктів таких компаній як Swatch і Logitech.

Відповідно до ідеї Джозефа, борт та весь корпус 88-метрової яхти Pegasus будуть дзеркальні(з міцного полімерного скла) із вбудованими сонячними панелями для електрогенерації.

Вона матиме водневий двигун та літій-іонні батареї.

Каркас яхти буде сітчастий каркас. Його планують надрукувати на промисловому 3D-принтері. Це дозволить створити міцну і водночас легку конструкцію.


За задумом, інтер'єр судна складатиметься із чотирьох рівнів, які сполучатимуть скульптурні гвинтові сходи з великими за розміром вітальнями. Примітно, що всередині буде сад, який пронизуватиме всю конструкцію та символізуватиме "єдність людини з природою.

Верхній поверх призначений для спальні власника яхти. Ще буде більярдний клуб, обладнаний басейн у вигляді акваріума та величезні вікна, що трансформуватимуться у відкриті балкони по обидва боки борту.

У закритому стані дах басейну виконуватиме функцію вертолітного майданчика.

Вартість яхти поки невідома. Вона буде розрахована на дуже заможних людей. Очікується, що Pegasus можуть побудувати до 2030 року.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Іонушас: "Чорну скриньку" гвинтокрила ДСНС, який впав у Броварах, розшифрують "за тиждень-другий"Іонушас: "Чорну скриньку" гвинтокрила ДСНС, який впав у Броварах, розшифрують "за тиждень-другий"
У Норвегії продовжили дію посвідчення водія для українцівУ Норвегії продовжили дію посвідчення водія для українців
Dacia розробляє новий бюджетний кросоверDacia розробляє новий бюджетний кросовер
Казахстан закриє «лазівку» у санкціях для російських автоперевізниківКазахстан закриє «лазівку» у санкціях для російських автоперевізників
Масова бійка через місце в літаку потрапила на відео: "зчепилися 15 жінок"Масова бійка через місце в літаку потрапила на відео: "зчепилися 15 жінок"
Блок рекламы


Похожие новости
Під наркотиками й без лобового скла: у Києві затримали горе-водія, фотоПід наркотиками й без лобового скла: у Києві затримали горе-водія, фото
Suzuki вперше показав 5-дверний Jimny: чим він відрізняєтьсяSuzuki вперше показав 5-дверний Jimny: чим він відрізняється
Peugeot показав концепт Inception: такими будуть електромобіліPeugeot показав концепт Inception: такими будуть електромобілі
BMW показав концепт електромобіля нового поколінняBMW показав концепт електромобіля нового покоління
Отримання “прав“: 42% українців з першого разу успішно складають теоріюОтримання “прав“: 42% українців з першого разу успішно складають теорію
Митники склали сотні протоколів на євробляхерівМитники склали сотні протоколів на євробляхерів
Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3
Chevrolet показав фото нового пікапаChevrolet показав фото нового пікапа
Hyundai показав кросовер Kona нового поколінняHyundai показав кросовер Kona нового покоління
Дизайнери показали нову Skoda OctaviaДизайнери показали нову Skoda Octavia
Последние новости
Подгружаем последние новости