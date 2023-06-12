Дизайнери показали BMW M5 нового покоління: фото

BMW готується вже незабаром офіційно представити BMW M5 нового покоління. Дизайнери X-Tomi Design показали на рендерному зображенні, як приблизно виглядатиме цей новий спортивний седан.

BMW M5 першого поклоніння з'явився давно – у 1985 році. Із 2017 року покупцям пропонують його шосте покоління. Тобто, випуск сьомого покоління цього спортивного седана вже назрів. І BMW його активно тестують.

За основу свого рендеру дизайнери X-Tomi Design взяли шпигунські фотографії нового BMW M5, які нещодавно розмістили в Мережі. Цей автомобіль фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів на трасі у Нюрбургрингу. Крім того, як зразок незалежні дизайнери взяли дизайн нових BMW X5 M та X6 M.

На рендері бачимо BMW M5 в яскраво-червоному кольорі кузова, з фірмовими чорними колісними дисками M, з X-подібною передньою частиною з чорною решіткою радіатора, яка має червоний контур.

Капот дуже схожий на той, який ми бачили у купе M4, а датчик круїз-контролю з радіолокаційним керуванням знаходиться в нижній частині переднього бампера, що набагато краще ніж у стандартного BMW 5-ї серії.

Передні крила також ширші, ніж у звичайної 5-ї серії. Це і слід очікувати, враховуючи, що у M5 напевно будуть ширші колеса, а також потужніші гальма.

Ми поки що не знаємо, який двигун отримав цей новий баварський спортивний седан. Про це офіційно ще нічого не відомо. Зараз BMW M5 шостого покоління оснащується 4,4-літровим бензиновим двигуном V8 із подвійним турбонаддувом. У комплектації Competition його потужність складає 617 к.с. і 750 Нм крутного моменту.

Ходять чутки, що BMW M5 отримає гібридну силову установку. Йдеться про гібридну силову установку від кросовера BMW XM, який з'явився у продажу у 2022 році. Вона складається з двигуна V8 з подвійним турбонаддувом та одного електромотора. Її потужність у стандартній комплектації складає 644 к.с., а у топовій комплектації XM Red Label – 738 к.с.

Ми впевнені, що у BMW M5 сьомого покоління силова установка буде більш потужною, ніж у моделі шостого покоління та електричного i5 M60 (у нього потужність електричної силової установки 590 к.с.).

Нагадаємо, раніше оновлений BMW X5 помітили під час дорожніх тестів у мінімальному камуфляжі.