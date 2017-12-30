Пограничники выделили дополнительные полосы для авто из-за ажиотажа на границе

Самая большая очередь сегодня на пункте пропуска "Краковец".

Пограничники выделили дополнительные полосы для авто из-за ажиотажа на границе
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Фото: Olz.by

Чтобы уменьшить ажиотаж на украинско-польской границе работники Госпогранслужбы выделили дополнительные полосы движения для автомобилей, сообщили на сайте ведомства.

"Усиленно склады пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование о организованы туристические группы", - сообщили в Госпогранслужбе.

"При этом вчера вечером фиксировалось накопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска "Краковец" (около 200 автомобилей), "Рава-Русская" (100 автомобилей) и "Устилуг" (70 автомобилей)", - говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, по состоянию на 12:30 большая очередь есть только на пункте пропуска "Краковец" - около 100 авто.

Кроме того, пограничники советуют пользоваться специальным сервисом для отслеживания ситуации на границе.

Напомним, ранее собщалось, что за полгода безвизовым режимом с ЕС воспользовались 355 тысяч украинцев.


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