Міжнародна лижна федерація продовжила відсторонення Росії та Білорусі від змагань

Міжнародна лижна федерація (FIS) продовжила усунення російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях на сезон-2022/2023, повідомляють скандинавські ЗМІ з посиланням на агентство ТТ.

Новину повідомив член Ради директорів FIS швед Матс Орьєс. За його словами, обговорення не було, оскільки все й так було очевидним.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

У березні виконком FIS одноголосно прийняв рішення про зупинення діяльності національних федерацій Білорусі та Росії, а влітку продовжив відсторонення.