Лунін вперше з січня не потрапив до стартового складу "Реала"

Українець залишився на лаві для запасних.

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін не потрапив у стартовий склад команди на сьогоднішній матч 33-го туру Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада", інформує ZN.ua .

Наставник "галактикос" Карло Анчелотті вирішив провести ротацію складу, а місце у воротах команди, вперше з 21 січня, зайняв іспанський воротар Кепа Аррісабалага.

За інформацією іспанських ЗМІ, Анчелотті вирішив віддячити іспанцю за його допомогу та поради у серії післяматчевих пенальті проти "Манчестер Сіті" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, давши можливість зіграти вперше за три місяці.

Очікується, що Андрій Лунін повернеться до стартового складу "Реала" на півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти "Баварії".

Нагадаємо, цього сезону Андрій Лунін є основним воротарем мадридців, оскільки перший номер команди Тібо Куртуа залишається в лазареті через травми.

У матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" 25-річний українець відбив удари Бернарду Сілви та Ковачича у післяматчевій серії і допоміг "Реалу" вийти в півфінал ЛЧ.