Відомий український боксер потрапив під обстріл російських окупантів у Херсонській області

Спортсмен перебував там із гуманітарною місією.

Український боксер Олег Малиновський (28-0, 8 КО) потрапив під обстріл російських окупантів у Херсонській області, інформує ZN.ua .

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Інцидент із 35-річним легковаговиком трапився дорогою із села Садове, куди він віз гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

"У третьому бусі, в якому я їхав, є влучення з правого боку. Невеликі, але пробиті наскрізь. Найголовніше, що всі цілі і здорові", - сказав Малиновський.

Малиновський є колишнім інтерконтинентальним чемпіоном WBO, не зазнавши жодної поразки на профі-рингу.

Нагадаємо, Херсон перебував під окупацією від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року.

У листопаді ЗСУ змогли звільнити місто та вигнати російських окупантів на лівий берег Дніпра.