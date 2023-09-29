На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті

Загинув черговий спортсмен.

На війні проти російських окупантів загинув боєць із Херсона Антон Ігошин, інформує ZN.ua.

На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті
© Фото из открытых источников

"Дитина своїх батьків. Дитина для моєї мами, її виховательки. Дитина для моєї сестри, його тренера. І для всіх тренерів і педагогів. Друг наших дітей... Вічна пам'ять! Велика подяка. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким", – написала у Facebook херсонська волонтерка Катерина Цимбалюк.

До початку повномасштабного вторгнення Ігошин займався професійно стрибками на батуті та мав розряд майстра спорту. Загиблому воїну було 27 років.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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