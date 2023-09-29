На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті

Загинув черговий спортсмен.

На війні проти російських окупантів загинув боєць із Херсона Антон Ігошин, інформує ZN.ua .

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"Дитина своїх батьків. Дитина для моєї мами, її виховательки. Дитина для моєї сестри, його тренера. І для всіх тренерів і педагогів. Друг наших дітей... Вічна пам'ять! Велика подяка. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким", – написала у Facebook херсонська волонтерка Катерина Цимбалюк.

До початку повномасштабного вторгнення Ігошин займався професійно стрибками на батуті та мав розряд майстра спорту. Загиблому воїну було 27 років.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".