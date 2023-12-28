На війні проти Росії загинув співробітник "Шахтаря"

Працівник донецького клубу захищав Україну від окупантів.

На війні проти Росії загинув колишній співробітник "Шахтаря" Анатолій Гросс, про це повідомила прес-служба донеччан, інформує ZN.ua.

На війні проти Росії загинув співробітник
© ФК Шахтер

Анатолій виховувався в інтернаті, але у дорослому віці його усиновила багатодітна родина.

У "Шахтарі" він працював стюардом та різноробочим на НСК "Олімпійський", з початком повномасштабної війни він працював у "Shelter Centre" "Шахтаря" на "Арені Львів", а в жовтні хлопець мобілізувався до лав ЗСУ за власним бажанням.

Гросс встиг пройти навчання у Франції, а загинув у грудні цього року у боях біля Херсона.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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