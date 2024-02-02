У Латвії офіційно заборонили грати проти збірних Росії та Білорусі

Спортсмени з Латвії не змагатимуться із окупантами.

У Латвії офіційно заборонили грати проти збірних Росії та Білорусі
© Unplash

Сейм Латвії офіційно ухвалив поправки до закону про спорт, які забороняють збірним Латвії грати проти збірних Росії та Білорусі, які беруть участь у змаганнях як під прапором своєї країни, так і в нейтральному статусі, інформує ZN.ua.

Закон також забороняє організовувати у Латвії змагання збірних із командних спортивних ігор, у яких беруть участь збірні Росії та Білорусі.

В анотації до законопроекту наголошується, що спорт у Росії став одним із інструментів "м'якої сили", а Латвія припиняє спроби Росії та Білорусі легітимізувати військові злочини через спорт.

Зазначимо, що поправки не регулюють участі латвійських спортсменів у Олімпійських іграх. Рішення про участь у них ухвалює Латвійський олімпійський комітет.

Нагадаємо, 8 грудня минулого року МОК допустив російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі.

Повідомлялося про те, що не буде допущено до турніру спортсменів та членів їхніх команд, які активно підтримують вторгнення РФ до України.

Також до Олімпіади не допустять атлетів, які мають контракти з органами національної безпеки та військовими структурами.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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У Латвії офіційно заборонили грати проти збірних Росії та БілорусіУ Латвії офіційно заборонили грати проти збірних Росії та Білорусі
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