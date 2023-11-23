Бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу оголошено офіційно
Боксери зустрінуться на рингу у Саудівській Аравії.
Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) та володар поясу WBC Тайсону Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) проведуть бій 17 лютого, інформує
Про це було оголосила компанія Queensberry Promotions.
Столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд, як і планувалося, стане місцем проведення битви за звання першого з 1999 року абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.
Боксери раніше підписали контракт на поєдинок, який мав відбутися 23 грудня. Однак Ф'юрі 28 жовтня провів важкий бій з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, побував у нокдауні і зміг перемогти лише окремим рішенням суддів.
З цієї причини було ухвалено рішення перенести мегафайт на 2024-й рік, а команда Усика не стала оскаржувати цей крок.