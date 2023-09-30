Стало відомо, коли бій Усика та Ф'юрі буде оголошено офіційно

Українець відвідає наступний поєдинок британця.

Офіційно бій українського чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) та володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) буде оголошено після наступного поєдинку британця, інформує ZN.ua.

Стало відомо, коли бій Усика та Ф'юрі буде оголошено офіційно
Олександр Усік
© K2 Promotions

Про це повідомив промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Ф'юрі, у коментарі журналісту talkSPORT Майклу Бенсону.

Британський чемпіон вийде на ринг 28 жовтня у Саудівській Аравії проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. За даними Бенсона, Усик буде присутнім на цьому вечорі боксу, а його бій з Ф'юрі буде оголошено після завершення поєдинку Тайсона проти Нганну.

Бій Усика проти Ф'юрі, за даними ряду джерел, може пройти в Саудівській Аравії у грудні чи січні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.


Данило Слесь, ZN.ua





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Стало відомо, коли бій Усика та Ф'юрі буде оголошено офіційноСтало відомо, коли бій Усика та Ф'юрі буде оголошено офіційно
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