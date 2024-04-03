У Польщі фанати спробували побити колишнього наставника "Динамо"

Стався скандал.

Головний тренер польського "Заглембе" Сосновець Олександр Хацкевич постраждав від нападу фанатів, повідомляє Meczyki.pl, інформує ZN.ua .

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За даними джерела, 3 квітня фанати увірвалися на тренування команди. Вказано, що конфлікт не завершився простою розмовою з командою – Хацкевич отримав удар по обличчю та кілька ударів ногами.

Сам клуб виступив із такою заявою:

"Сьогодні опівдні на тренуванні першої команди "Заглембе" з'явилася група чоловіків, яка перервала заняття, після чого відбулася розмова з тренерським штабом та футболістами.

Зважаючи на фігури чоловіків, які були закриті масками, клуб повідомив про цей факт у поліцію, яка на місце направила патруль. Наразі проводяться дії, які мають на меті з'ясувати обставини події", - йдеться у заяві клубу.

Білоруський фахівець також прокоментував інцидент:

"На тренуванні команди був дуже неприємний інцидент, назвемо цю ситуацію саме так. Гравці та представники тренерського штабу вийшли на тренування і на нас накинулась група невідомих молодих людей. Усі були у балаклавах. Чоловіків 30-40. Ці молодики вискочили на поле і поводилися дуже агресивно. Намагалися тиснути на нас фізично", - повідомив Хацкевич.

Зазначимо, що "Заглембе" під керівництвом Хацкевича посідає останнє, 18 місце у польській першій лізі.

50-річний Хацкевич раніше виступав за київське "Динамо", а згодом став головним тренером команди.