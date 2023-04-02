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2023-04-02
Молдавські фанати на футбольному матчі підтримали Україну у війні проти Росії
Уболівальники вивісили банер.
Банер з'явився на трибуні "Зімбру"© Фото из открытых источников
Фанати "Зімбру" продемонстрували банер на підтримку України на матчі чемпіонату Молдови проти "Шеріфа" (0:2).
"Руський мир несе сльози, кров та жах тим, хто сліпий", - написано на банері.
Нижче також був другий банер: "Молдова 1992, Грузія 1992/2008, Україна 2014/2022".
Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Олексій Леонічев, ZN.ua