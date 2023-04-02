Молдавські фанати на футбольному матчі підтримали Україну у війні проти Росії

Фанати "Зімбру" продемонстрували банер на підтримку України на матчі чемпіонату Молдови проти "Шеріфа" (0:2).

"Руський мир несе сльози, кров та жах тим, хто сліпий", - написано на банері.

Нижче також був другий банер: "Молдова 1992, Грузія 1992/2008, Україна 2014/2022".

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".