Мер Парижа виступила проти участі росіян на Олімпіаді-2024

Глава столиці Ігор не хоче бачити у місті окупантів.

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Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти участі російських спортсменів на Олімпіаді-2024 у Франції, інформує ZN.ua .

"Ми не можемо чинити так, ніби вторгнення Росії в Україну не було. Ми не могли діяти так, ніби Володимир Путін не диктатор, який сьогодні загрожує всій Європі", - сказала Ідальго.

Нагадаємо, 8 грудня минулого року МОК допустив російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі.

Повідомлялося про те, що не буде допущено до турніру спортсменів та членів їхніх команд, які активно підтримують вторгнення РФ до України.

Також на Олімпіаду не допустять атлетів, які мають контракти з органами національної безпеки та військовими структурами. Літня Олімпіада-2024 пройде у Парижі з 26 липня по 11 серпня.