У Грузії після історичної футбольної перемоги нагадали росіянам про окуповані території
Грузини вперше зіграють на Євро.
Збірна Грузії з футболу відзначила вихід на Євро-2024 разом із уболівальниками на вулицях Тбілісі, нагадавши росіянам про окуповані території, інформує
Учора, 26 березня, збірна Грузії у Тбілісі у фінальному матчі кваліфікації Євро-2024 у серії пенальті обіграла Грецію.
Таким чином, Грузія вперше в історії кваліфікувалася на чемпіонат Європи.
Після переможної гри футболісти разом із фанами скандували "Абхазія – це Грузія" та "Самачбало – Грузія".
Just your daily reminder from the lads that Abkhazia and Samachablo are Georgia!????- Georgian Footy (@GeorgianFooty) March 27, 2024
pic.twitter.com/PwxlKtHzUT
Самачбало – історична область Грузії, частиною якої є Південна Осетія.
Нагадаємо, що Абхазія і Південна Осетія зараз перебувають під повною окупацією Росії з 2008 року, коли РФ вторглася на територію Грузії.
Суперниками Грузії у груповому турнірі чемпіонату Європи стануть Португалія, Туреччина та Чехія.