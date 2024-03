У Грузії після історичної футбольної перемоги нагадали росіянам про окуповані території

Грузини вперше зіграють на Євро.

Збірна Грузії з футболу відзначила вихід на Євро-2024 разом із уболівальниками на вулицях Тбілісі, нагадавши росіянам про окуповані території, інформує ZN.ua .

Учора, 26 березня, збірна Грузії у Тбілісі у фінальному матчі кваліфікації Євро-2024 у серії пенальті обіграла Грецію.

Таким чином, Грузія вперше в історії кваліфікувалася на чемпіонат Європи.

Після переможної гри футболісти разом із фанами скандували "Абхазія – це Грузія" та "Самачбало – Грузія".