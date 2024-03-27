У Грузії після історичної футбольної перемоги нагадали росіянам про окуповані території

Грузини вперше зіграють на Євро.

Збірна Грузії з футболу відзначила вихід на Євро-2024 разом із уболівальниками на вулицях Тбілісі, нагадавши росіянам про окуповані території, інформує ZN.ua .

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Учора, 26 березня, збірна Грузії у Тбілісі у фінальному матчі кваліфікації Євро-2024 у серії пенальті обіграла Грецію.

Таким чином, Грузія вперше в історії кваліфікувалася на чемпіонат Європи.

Після переможної гри футболісти разом із фанами скандували "Абхазія – це Грузія" та "Самачбало – Грузія".

Just your daily reminder from the lads that Abkhazia and Samachablo are Georgia!???? pic.twitter.com/PwxlKtHzUT - Georgian Footy (@GeorgianFooty) March 27, 2024

Самачбало – історична область Грузії, частиною якої є Південна Осетія.

Нагадаємо, що Абхазія і Південна Осетія зараз перебувають під повною окупацією Росії з 2008 року, коли РФ вторглася на територію Грузії.

Суперниками Грузії у груповому турнірі чемпіонату Європи стануть Португалія, Туреччина та Чехія.