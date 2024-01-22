Українська тенісистка Цуренко стартувала з вольової перемоги на Australian Open-2024

Ще одна українка залишила турнір.

Українські тенісистки стартували в основній сітці Australian Open-2024, інформує ZN.ua .

Леся Цуренко © Jimmie48 Tennis Photography

32-а ракетка світу Леся Цуренко зустрічалася з італійкою Лучією Бронцетті, яка посідає 56-те місце у рейтингу WTA.

Поєдинок тривав 2 години 40 хвилин і завершився вольовою перемогою українки з рахунком 3:6, 7:5, 6:3. Тенісистки зустрічалися на корті вперше.

Українська тенісистка пробилася у друге коло турніру вперше з 2019 року.

Відеоогляд матчу

У другому колі Цуренко зустрінеться зіграє проти переможниці матчу Ребека Масарова (Іспанія) – Олександра Саснович.

Ще одна українка Дарія Снігур (№136 WTA) грала у першому колі з американкою Алісією Паркс (№82 WTA) та не змогла здолати суперницю. Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився на користь Паркс із рахунком 2:6, 6:2, 6:4.

Також в основній сітці турніру ще чекають на свій старт п'ять українок. Свої матчі проведуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Відкритий чемпіонат Австралії – перший з чотирьох турнірів Великого шолома, який проходить на початку сезону на кортах Мельбурну.