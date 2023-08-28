"Позбавили перемоги": команда Дюбуа звинуватила суддів в обмані та вимагає реваншу з Усиком

Боксер наполягає, що не бив українця нижче пояса.

Британський боксер Даніель Дюбуа після поразки від українського чемпіона світу Олександра Усика заявив, що у нього вкрали перемогу через момент з ударом нижче пояса, інформує ZN.ua .

Даніель Дюбуа © Boxingscene

У п'ятому раунді Дюбуа завдав забороненого удару, після чого Усик упав, а рефері зупинив бій і дав українцю час відновитися. У підсумку Олександр повернувся в поєдинок і оформив перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

"Я не думаю, що це був удар нижче пояса. Мене обдурили, позбавивши перемоги", – заявив Дюбуа відразу після поєдинку, після чого не прийшов на пресконференцію.

Промоутер британця Френк Воррен висловив аналогічну позицію та заявив про необхідність провести реванш, який не був прописаний у контракті:

"Боксерський бій повинен бути чесним, але це не був удар нижче пояса. Повний нонсенс. Керівні органи повинні призначити реванш. З Даніеля не зняли жодного бала. Мені подобається Усик, але це було чисто домашнє рішення на його користь.

Усик не міг продовжувати бій, але йому дали кілька хвилин на відновлення. Ми оскаржуватимемо те, що сталося".

Олександр Усик провів свій перший бій після двох перемог над Ентоні Джошуа і зберіг звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець здобув свою першу дострокову перемогу з жовтня 2019 року.