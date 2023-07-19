Новачок УПЛ оголосив про підписання контракту з Олександром Усиком

Боксер перебуватиме на контракті з футбольним клубом.

"Полісся" оголосило про підписання контракту з українським боксером Олександром Усиком, повідомляє прес-служба житомирського клубу, інформує ZN.ua.

Новачок УПЛ оголосив про підписання контракту з Олександром Усиком
© Фото из соцсетей

Стало відомо, що Усик обрав собі 17-й номер, а про інші подробиці угоди не повідомляється.

17 – це улюблене число Усика, оскільки він народився 17 січня.

Нагадаємо, на початку лютого минулого року Усик вже дебютував за "Полісся". Тоді на зимовому товариському турнірі Winter Cup у Туреччині Усик вийшов на поле у другому тайму матчу "Полісся" - "Верес".

Усик у своєму останньому поєдинку у серпні минулого року переміг Ентоні Джошуа у реванші рішенням суддів та захистив свої титули чемпіона світу у надважкій вазі.

Наступний бій Усик проведе 26 травня у Польщі проти британського претендента Даніеля Дюбуа. При цьому на кону стоятимуть усі пояси українця.

"Полісся" за підсумками сезону Першої ліги зуміло здобути путівку до української Прем'єр-ліги.

Для житомирського клубу це дебютне потрапляння до елітного дивізіону країни.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Воював на Запорізькому напрямі: помер багаторазовий чемпіон України з веслуванняВоював на Запорізькому напрямі: помер багаторазовий чемпіон України з веслування
Світоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою УкраїниСвітоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою України
"Шахтар" підпише перспективного бразильського захисника – ЗМІ"Шахтар" підпише перспективного бразильського захисника – ЗМІ
Українська тенісистка Кіченок стала чемпіонкою Вімблдону у мікстіУкраїнська тенісистка Кіченок стала чемпіонкою Вімблдону у міксті
П'ять відомих українських футбольних арбітрів завершили кар'єруП'ять відомих українських футбольних арбітрів завершили кар'єру
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського футболіста"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського футболіста
Американський клуб Мессі оголосив про підписання легенди іспанського футболуАмериканський клуб Мессі оголосив про підписання легенди іспанського футболу
Американський клуб офіційно оголосив про трансфер МессіАмериканський клуб офіційно оголосив про трансфер Мессі
Новачок УПЛ підписав футболіста з чемпіонату ФранціїНовачок УПЛ підписав футболіста з чемпіонату Франції
У команді Усика повідомили про підписання контракту на бій із Ф'юріУ команді Усика повідомили про підписання контракту на бій із Ф'юрі
"Шахтар" оголосив про звільнення головного тренера Йовічевіча"Шахтар" оголосив про звільнення головного тренера Йовічевіча
"Арсенал" оголосив про підписання футболіста "Челсі""Арсенал" оголосив про підписання футболіста "Челсі"
"Шахтар" оголосив про продовження контракту з Ракіцьким"Шахтар" оголосив про продовження контракту з Ракіцьким
"Реал" оголосив про підписання зірки дортмундської "Борусії""Реал" оголосив про підписання зірки дортмундської "Борусії"
Знаменитий німецький футболіст оголосив про завершення кар'єриЗнаменитий німецький футболіст оголосив про завершення кар'єри
Последние новости
Подгружаем последние новости