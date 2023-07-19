Новачок УПЛ оголосив про підписання контракту з Олександром Усиком

Боксер перебуватиме на контракті з футбольним клубом.

"Полісся" оголосило про підписання контракту з українським боксером Олександром Усиком, повідомляє прес-служба житомирського клубу, інформує ZN.ua .

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Стало відомо, що Усик обрав собі 17-й номер, а про інші подробиці угоди не повідомляється.

17 – це улюблене число Усика, оскільки він народився 17 січня.

Нагадаємо, на початку лютого минулого року Усик вже дебютував за "Полісся". Тоді на зимовому товариському турнірі Winter Cup у Туреччині Усик вийшов на поле у другому тайму матчу "Полісся" - "Верес".

Усик у своєму останньому поєдинку у серпні минулого року переміг Ентоні Джошуа у реванші рішенням суддів та захистив свої титули чемпіона світу у надважкій вазі.

Наступний бій Усик проведе 26 травня у Польщі проти британського претендента Даніеля Дюбуа. При цьому на кону стоятимуть усі пояси українця.

"Полісся" за підсумками сезону Першої ліги зуміло здобути путівку до української Прем'єр-ліги.

Для житомирського клубу це дебютне потрапляння до елітного дивізіону країни.