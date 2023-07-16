Американський клуб офіційно оголосив про трансфер Мессі

Аргентинець продовжить кар'єру у США.

"Інтер Майамі" офіційно оголосив про перехід аргентинського форварда Ліонеля Мессі, інформує ZN.ua .

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36-річний Мессі перейшов до "Інтер Майамі" на правах вільного агента. Він виступатиме за команду зі США під 10-м номером.

Зазначимо, що "Інтером "Майамі" володіє легендарний футболіст Девід Бекхем, а за команду виступає український захисник Сергій Кривцов.

Ліонель Мессі минулого сезону провів за ПСЖ 40 матчів, у яких забив 21 гол і зробив 20 асистів, після чого залишив клуб у статусі вільного агента. Минулого року він став чемпіоном світу із збірною Аргентини.

Футболіст перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.