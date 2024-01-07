Клуб НБА відрахував українського баскетболіста

Українець покинув команду.

Клуб НБА "Нью-Йорк Нікс" відрахував українського центрового Дмитра Скапінцева, повідомляє інсайдер Фред Кац, інформує ZN.ua.

Клуб НБА відрахував українського баскетболіста
© ФБУ

Ймовірно, баскетболіст повернеться до своєї колишньої команди "Вестчестер", яка виступає в G-Лізі.

Нагадаємо, Скапінцев підписав контракт із клубом 23 грудня. З того часу він провів 2 матчі, зігравши по 1 хвилині проти "Мілуокі" та "Індіани". Результативними діями не відзначився.

25-річний баскетболіст почав грати в США восени 2022 року, коли підписав контракт із "Вестчестер Нікс", який є фарм-клубом "Нью-Йорка".

Скапінців став третім чинним українським баскетболістом у НБА. Олексій Лень грає за "Сакраменто Кінгз", а Святослав Михайлюк представляє "Бостон Селтікс". Загалом Дмитро став 9-м українцем в історії НБА. Також у лізі виступали Олександр Волков, Віталій Потапенко, Станіслав Медведенко, Кирило Фесенко, Олексій Печеров та В'ячеслав Кравцов.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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