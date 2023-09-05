"Шахтар" отримає компенсацію від турецького клубу за трансфер бразильця
Турки заплатять невелику суму.
"Шахтар" таки отримає компенсацію від "Галатасараю" за перехід бразильського вінгера Тете, повідомляє турецький журналіст Левент Тюземен, інформує
"Я чув, що "Галатасарай" заплатить невелику компенсацію за Тете", - заявив Тюземен.
Нагадаємо, Тете навесні минулого року скористався правом ФІФА призупинити контракт із "Шахтарем" через війну і перейшов до "Ліону".
У складі французького клубу бразилець провів 30 матчів, забив 8 голів і віддав 10 результативних передач у всіх турнірах, а в січні 2023 року Тете перейшов до англійського "Лестера", який вилетів з АПЛ.
Тете перейшов до "Шахтаря" з "Греміо" у 2019-му році за 15 мільйонів євро. За донеччан він зіграв 108 поєдинків, забив 31 гол і зробив 15 асистів.
У серпні цього року стало відомо про те, що 23-річний Тете перейшов у "Галатасарай".