"Шахтар" отримає компенсацію від турецького клубу за трансфер бразильця

Турки заплатять невелику суму.

"Шахтар" таки отримає компенсацію від "Галатасараю" за перехід бразильського вінгера Тете, повідомляє турецький журналіст Левент Тюземен, інформує ZN.ua .

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"Я чув, що "Галатасарай" заплатить невелику компенсацію за Тете", - заявив Тюземен.

Нагадаємо, Тете навесні минулого року скористався правом ФІФА призупинити контракт із "Шахтарем" через війну і перейшов до "Ліону".

У складі французького клубу бразилець провів 30 матчів, забив 8 голів і віддав 10 результативних передач у всіх турнірах, а в січні 2023 року Тете перейшов до англійського "Лестера", який вилетів з АПЛ.

Тете перейшов до "Шахтаря" з "Греміо" у 2019-му році за 15 мільйонів євро. За донеччан він зіграв 108 поєдинків, забив 31 гол і зробив 15 асистів.

У серпні цього року стало відомо про те, що 23-річний Тете перейшов у "Галатасарай".