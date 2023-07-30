Футбольні ультрас польського клубу вивісили антиукраїнські банери на стадіоні

На цьому стадіоні зіграє збірна України.

На матчі 2-го туру чемпіонату Польщі "Шльонськ" – "Заглембе" (1:2) ультрас господарів вивісили антиукраїнські банери, інформує ZN.ua.

Футбольні ультрас польського клубу вивісили антиукраїнські банери на стадіоні
© Фото из соцсетей

На них було написано "Зупиніть українізацію Польщі", "Українці катували дітей на Волині".

Повідомляється, що також були нецензурні висловлювання щодо УПА та Степана Бандери.

Зазначимо, що 9 вересня на стадіоні "Шльонська" "Тарчинська Арена" у Вроцлаві збірна України прийматиме збірну Англії у рамках відбору на Євро-2024.

Нагадаємо, збірна України у трьох турах здобула перемоги над Північною Македонією та Мальтою, а також програла Англії на "Уемблі". Команда Сергія Реброва набрала 6 очок і посідає друге місце у групі, в якій також виступає збірна Італії.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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