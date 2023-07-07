Кримські футбольні клуби не виступатимуть у змаганнях під егідою РФС

Професійні команди з Криму не гратимуть у найвищих дивізіонах РФ.

Кримські клуби не виступатимуть у змаганнях під егідою Російського футбольного союзу (РФС), про це заявив генеральний секретар РФС Максим Митрофанов, інформує ZN.ua .

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"Жодних особливих постанов і не було. Була якась позиція, листи, які стосувалися неприйняття до федерації футболу, особливого статусу Кримського футбольного союзу. Це територія з особливим футбольним режимом, звідки професійні клуби не повинні допускатися до участі у професійних лігах", – сказав Митрофанов..

Нагадаємо, ФК "Севастополь" із тимчасово окупованого Криму отримав сертифікат для участі у другій лізі Росії (третій національний дивізіон), яка не перебуває під юрисдикцією РФС та вважається аматорською.

Також наголошувалося, що російські чиновники планують залучити до своїх змагань ще команди з Криму – "ТСК-Таврія", "Рубін" та "Океан".