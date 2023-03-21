Титуловані українські шахістки знялися з турніру в Індії, на якому виступатимуть росіянки

Спортсменки з РФ були допущені до змагань.

Титуловані українські шахістки знялися з турніру в Індії, на якому виступатимуть росіянки
Українок не буде на турнірі
© ChessNews

Українські шахістки Марія та Ганна Музичук знялися з третього етапу жіночого Гран-прі, який пройде у Нью-Делі, Індія, повідомляє Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ).

Зазначимо, що на турнірі виступатимуть росіянки Олександра Горячкіна та Катерина Лагно. Змагання стартують 24 березня.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого окупантів було виключено практично зі всіх міжнародних змагань, а в деяких турнірах росіяни виступають під нейтральним прапором.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Федерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусамиФедерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусами
Українська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війнуУкраїнська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війну
Українські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від ОлімпіадиУкраїнські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від Олімпіади
Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"
Жіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світуЖіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світу
Блок рекламы


Похожие новости
"Будівельник" знявся з європейського турніру через відсутність фінансування"Будівельник" знявся з європейського турніру через відсутність фінансування
Українські тенісистки встановили особисті рекорди у світовому рейтингу WTAУкраїнські тенісистки встановили особисті рекорди у світовому рейтингу WTA
Українські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від ОлімпіадиУкраїнські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від Олімпіади
Українські фігуристи вибороли історичну медаль на юніорському чемпіонаті світуУкраїнські фігуристи вибороли історичну медаль на юніорському чемпіонаті світу
Українські футболісти побили росіян на зборі в Туреччині – ЗМІУкраїнські футболісти побили росіян на зборі в Туреччині – ЗМІ
Зіркові українські футболісти звернулися до родин фанатів, які загинули на війніЗіркові українські футболісти звернулися до родин фанатів, які загинули на війні
Українська тенісистка Цуренко стала віцечемпіонкою турніру WTAУкраїнська тенісистка Цуренко стала віцечемпіонкою турніру WTA
Українська тенісистка обіграла росіянку та стала чемпіонкою турніру в ТаїландіУкраїнська тенісистка обіграла росіянку та стала чемпіонкою турніру в Таїланді
Українські футболісти провели матч один проти одного в італійській Серії АУкраїнські футболісти провели матч один проти одного в італійській Серії А
Господар чемпіонату світу з футболу вперше в історії програв стартовий матч турніруГосподар чемпіонату світу з футболу вперше в історії програв стартовий матч турніру
Последние новости
Подгружаем последние новости