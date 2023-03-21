Титуловані українські шахістки знялися з турніру в Індії, на якому виступатимуть росіянки

Українські шахістки Марія та Ганна Музичук знялися з третього етапу жіночого Гран-прі, який пройде у Нью-Делі, Індія, повідомляє Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ).

Зазначимо, що на турнірі виступатимуть росіянки Олександра Горячкіна та Катерина Лагно. Змагання стартують 24 березня.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.