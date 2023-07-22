Українські легкоатлетки вибороли дві медалі на етапі Діамантової ліги в Монако

Українки провели вдалі змагання.

Українки вибороли дві медалі у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Монако, інформує ZN.ua .

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Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх закінчили виступи з результатом 1.96 метра, посівши друге та третє місце відповідно. Ірина опинилася вище за кількістю витрачених спроб.

А переможницею змагань стала австралійка Нікола Оліслагерс, якою скорилася висота 1.99м. Ще одна українка Юлія Левченко посіла 6 місце з результатом 1.93 м.

Варто зазначити, що на попередньому етапі Діамантової ліги Геращенко та Левченко виконали олімпійський норматив 1,97 метра, тож принесли Україні перші дві ліцензії на Ігри-2024. У Магучих поки що виконання олімпійського нормативу немає.

Діамантова ліга є щорічною серією престижних комерційних змагань із легкої атлетики.