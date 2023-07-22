Українські легкоатлетки вибороли дві медалі на етапі Діамантової ліги в Монако

Українки провели вдалі змагання.

Українки вибороли дві медалі у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Монако, інформує ZN.ua.

Українські легкоатлетки вибороли дві медалі на етапі Діамантової ліги в Монако
© Скриншот из видео

Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх закінчили виступи з результатом 1.96 метра, посівши друге та третє місце відповідно. Ірина опинилася вище за кількістю витрачених спроб.

А переможницею змагань стала австралійка Нікола Оліслагерс, якою скорилася висота 1.99м. Ще одна українка Юлія Левченко посіла 6 місце з результатом 1.93 м.

Варто зазначити, що на попередньому етапі Діамантової ліги Геращенко та Левченко виконали олімпійський норматив 1,97 метра, тож принесли Україні перші дві ліцензії на Ігри-2024. У Магучих поки що виконання олімпійського нормативу немає.

Діамантова ліга є щорічною серією престижних комерційних змагань із легкої атлетики.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Воював на Запорізькому напрямі: помер багаторазовий чемпіон України з веслуванняВоював на Запорізькому напрямі: помер багаторазовий чемпіон України з веслування
Світоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою УкраїниСвітоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою України
"Шахтар" підпише перспективного бразильського захисника – ЗМІ"Шахтар" підпише перспективного бразильського захисника – ЗМІ
"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії
"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського футболіста"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського футболіста
Блок рекламы


Похожие новости
Українські легкоатлетки зібрали повний комплект медалей на етапі Діамантової лігиУкраїнські легкоатлетки зібрали повний комплект медалей на етапі Діамантової ліги
Визначено найкращий гол минулого сезону Ліги чемпіонівВизначено найкращий гол минулого сезону Ліги чемпіонів
Переможець Ліги Європи виставив на трансфер усіх футболістівПереможець Ліги Європи виставив на трансфер усіх футболістів
УЄФА назвав міста, які ухвалять наступні два фінали Ліги конференційУЄФА назвав міста, які ухвалять наступні два фінали Ліги конференцій
Іспанія стала другим фіналістом Ліги наційІспанія стала другим фіналістом Ліги націй
Поразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонівПоразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
Арбітр фіналу Ліги чемпіонів вибачився за участь у заході ультраправого політикаАрбітр фіналу Ліги чемпіонів вибачився за участь у заході ультраправого політика
"Севілья" у серії пенальті обіграла "Рому" у фіналі Ліги Європи"Севілья" у серії пенальті обіграла "Рому" у фіналі Ліги Європи
Українські дзюдоїсти відмовилися їхати на турнір до Таджикистану через допуск росіян і білорусівУкраїнські дзюдоїсти відмовилися їхати на турнір до Таджикистану через допуск росіян і білорусів
"Реал" та "Манчестер Сіті" не визначили переможця у першому півфіналі Ліги чемпіонів"Реал" та "Манчестер Сіті" не визначили переможця у першому півфіналі Ліги чемпіонів
Последние новости
Подгружаем последние новости