Зіркова українська легкоатлетка Магучіх знову виграла етап Діамантової ліги

Українка перемогла у Швеції

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі, інформує ZN.ua .

Магучіх стала єдиною легкоатлеткою, яка взяла висоту 2,00 м, випередивши німкеню Імке Оннен (1,94). Третє місце виборола ще одна українка Ірина Геращенко (1,94)

Нагадаємо, 22-річна Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу в приміщенні, чемпіонкою Європи, срібним призером ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.

Минулого року Магучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики.

Зазначимо, що Магучіх є володаркою найкращого результату цього сезону, коли уродженка Дніпра взяла висоту 2,04 м на турнірі в Катарі.