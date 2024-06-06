Зіркова українська легкоатлетка Магучіх знову виграла етап Діамантової ліги

Українка перемогла у Швеції

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі, інформує ZN.ua.

Магучіх стала єдиною легкоатлеткою, яка взяла висоту 2,00 м, випередивши німкеню Імке Оннен (1,94). Третє місце виборола ще одна українка Ірина Геращенко (1,94)

Нагадаємо, 22-річна Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу в приміщенні, чемпіонкою Європи, срібним призером ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги.

Минулого року Магучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики.

Зазначимо, що Магучіх є володаркою найкращого результату цього сезону, коли уродженка Дніпра взяла висоту 2,04 м на турнірі в Катарі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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Зіркова українська легкоатлетка Магучіх знову виграла етап Діамантової ліги
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